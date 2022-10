¿De cuánto es la pensión alimenticia que paga Manuel Neira a Pamela Díaz?

Pamela Díaz tuvo a Trinidad y Mateo, sus dos primeros hijos, con Manuel Neira. Sin embargo, luego de la separación, la relación entre ellos -como padres separados- no parece ser la mejor.

Así lo dio a entender La Fiera en una transmisión en vivo, realizada junto a Carmen Gloria Arroyo a través de la red social Instagram.

Ambas tocaron temas varios en ese live, incluyendo el de la pensión alimenticia de los hijos de Pamela Díaz y Manuel Neira. La Fiera reveló la actitud que tomó su ex cuando lo demandó por tal derecho para sus pequeños.

“Desde que lo hice no tengo ningún tipo de relación. Si antes me decía hola el papá de mis hijos, ahora no tengo nada, ni un hola, después de que los demandé”, contó.

¿Cuál es el monto de la pensión alimenticia de los hijos de Pamela Díaz?

Sobre este tema, Pamela Díaz desclasificó cómo fue el día en el que se hizo pública su demanda contra Manuel Neira. “Es heavy, cuando yo le conté a la Carmen, después hicimos un live sobre tu libro, sin saber mucho de lo que iba a hablar ese día. Después de eso sentí la energía de poder decirlo sin que se viera feo“, partió.

También, reveló por qué no había dicho nada sobre la demanda antes: “Nunca dije que yo mantenía a mis hijos sola, para mí no era por el personaje de la ‘Fiera’. Mi mamá me decía por qué te haces la fuerte, no es que yo me hacía la fuerte. Si no pedí durante 14 años pensión alimenticia, porque hue…, no era plata para mí, era para mis hijos, era para no hacer problemas, para no cagarla, porque tenía y dije que era mejor así”.

Seguidamente, Pamela Díaz contó en Instagram de cuánto es la pensión alimenticia que reciben sus hijos. “Me pagan 250 lucas por Mateo y la Trini, uno y uno son 500 lucas mensuales. Después de 14 años y me atreví a decirlo, porque estábamos hablando del libro con la Carmen y la cantidad de gente que me escribió después, porque justo habíamos hablado del 10% de los papitos corazones”.