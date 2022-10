Daddy Yankee se despide de Chile: “Hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más”

Daddy Yankee se encuentra en Argentina luego de un aplaudido y mediático paso en Chile. El reggaetonero no solo llenó el Estadio Nacional en las tres ocasiones que se presentó. Sino que incluso hubo avalanchas de fans, de los cuales muchos ingresaron al concierto sin tener entradas. Todo para ver al “Big Boss” en su gira de despedida.

El artista puertorriqueño se despidió así, en medio de tanto furor, de sus seguidores chilenos. Un país donde logró uno de sus primeros éxitos a nivel internacional, cuando triunfó en el Festival de Viña. Por ello, no es de extrañar el cariño que le tiene Daddy Yankee a Chile.

Un afecto que volvió a demostrar en un video que subió para agradecer el apoyo en sus tres shows en Santiago. “Chile querido ‘Inolvidable serás siempre para mí’. Hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más, según me solicitaron los promotores, para que todos ustedes, quienes siempre me han dado tanto amor, pudieran disfrutar del show”, escribió.

“Lamentablemente, no habían fechas disponibles en el estadio que cayeran dentro del itinerario ya establecido. De todos ustedes me llevo el mejor de los recuerdos, y el amor que año tras año me dieron, ¡Ese amor es recíproco!”, complementó.

Volverá como turista

Posteriormente, adelantó que tras su retiro, volverá a pisar estas tierras. “Volveré a Chile, de eso estoy super seguro, pues tienen una tierra hermosa, a la que por trabajo casi no pude conocer. Pero que en mi próximo viaje lo haré, como su amigo Raymond Ayala“, afirmó.

Al final, agradeció a sus fans por el constante apoyo que ha recibido de ellos. “A todos mis fans gracias, gracias por mantenerme siempre vigente en su país, siempre se dejaron sentir con cada visita mía a Chile ¡Ustedes son y serán siempre mi familia extendida! ¡Gracias por tanto!“, declaró.

Y para concluir, invitó a sus fans a su país natal. “Me despido de todos, no sin antes invitarlos a que sean parte de los shows en Puerto Rico y así conozcan también mi hermoso Puerto Rico“, cerró.