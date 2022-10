“Estamos hechos el uno para el otro”: Gigi Martin habla de su reconciliación con Mauricio Flores

Triunfos, altibajos, pérdidas y reconciliaciones. Así se puede resumir la entrevista que Martín Cárcamo le hizo a Gigi Martin en De Tú a Tú, ocasión en la que el humorista profundizó en su quiebre y posterior reencuentro con Mauricio Flores, su compañero en Melón y Melame.

Martin habló de su vida familiar, su trayectoria artística e incluso de sus fanatismos. Por ejemplo, contó que Raphael es su cantante favorito, que su apellido es de origen francés y que, pese a lo anterior, proviene de una familia humilde.

“Mi papá era un tipo muy conservador, yo le vine a conocer la voz a los 30 años recién porque hablaba muy poco, era un tipo muy introvertido, correcto y retón, retaba por cualquier cosa”, expresó Gigi Martin. “Éramos como nómades, pasábamos cambiándonos de casa, de barrio. Vivimos en San Miguel, después en Santa Elena, San Bernardo. Fue una infancia de mucha carencia”.

El comienzo y el quiebre

La carrera de Gigi Martin tuvo un salto en los años 90, cuando participaba en el programa Chipe Libre de Chilevisión. Ahí conoció a Mauricio Flores y se constituyó el proyecto Melón y Melame.

“Él hacía el personaje de Melame solo afuera, y el productor del programa me ofreció hacer el papel del ventrílocuo. Yo no quería porque siempre quería ser solista, no dúo. Las ropas que usamos eran del Tío Memo, de Los Bochincheros“, contó.

Las diferencias comenzaron a notarse desde el principio, pero fueron eclipsadas por el éxito que lograron en el Festival de Viña de 1998. “Te cambia la vida. Nunca pude darme cuenta del éxito en realidad. Yo no sabía lo que ganábamos, nunca supe lo que gané. Yo soy una persona sencilla y para mí hacer humor es como comer pan, es algo fácil hacer reír”, señaló Martin.

El quiebre se dio en 2001, tras una gira a Norteamérica. El reencuentro con Mauricio Flores no se dio hasta la muerte de Quintin, el hermano mayor de Gigi Martin. Hubo un momento en que ambos limaron asperezas, ya que Mauricio trabajaba con Quintin en Morandé con Compañía, lo que significó un quiebre familiar.

La muerte, la culpa y la reunión

En ese punto, muy emocionado, Gigi Martin profundizó en el fallecimiento de Quintin. “Yo dije mi hermano murió para mí, ya no existe. Y a los dos o tres meses mi hermano murió”, relató. “No se lo doy a nadie. Es como que no está pasando, que es mentira. Es muy difícil sacarse esa culpa. Aún me da vuelta“.

Flores fue al velorio y se reencontró con Gigi. Allí empezó la reconciliación, que se cristalizó de manera definitiva en 2018, gracias al programa Qué dice el público de Don Francisco.

“Siempre te he dicho cuánto te quiero y hoy lo quiero decir públicamente. Trabajando juntos nuevamente, hemos vivido la magia de los personajes, pareciera que no hubiera pasado el tiempo”, expresó Mauricio Flores, en un saludo grabado en De Tú a Tú.

A lo que Gigi respondió: “Yo tenía mucha rabia con él, pero después te das cuenta de que en esa rabia hay un dejo de cariño y amor. Yo lo quiero mucho a él, estamos hechos el uno para el otro a la hora de actuar como dúo, la complicidad de estar una hora y media de show actuando sin ensayar”.