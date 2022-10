“Hay que seguir, nada más”: Andrea Arístegui cuenta los detalles del “lanzazo” que sufrió en despacho desde Brasil

El pasado domingo, en medio de la cobertura de las elecciones presidenciales de Brasil, la periodista chilena Andrea Arístegui sufrió el robo de su celular, por medio de un “lanzazo”. Y esta mañana, su compañero televisivo, José Antonio Neme se sorprendió al enterarse de la noticia en plena pantalla.

Durante un contacto con la periodista en Mucho Gusto, en donde analizaron la jornada de sufragios registrada en la nación latinoamericana, el animador del espacio interrogó a su colega: “Quería preguntarte por el tema de la seguridad… ¿Te robaron, mujer, entiendo? Me están diciendo por acá, por interno”.

¿Qué dijo la periodista?

A lo anterior, Andrea Arístegui respondió: “Cosas que pasan en el reporteo. Ayer estábamos cubriendo lo que estaba pasando en el comando de Lula, en un hotel, donde estaban cien medios de comunicación internacionales, estábamos todos los periodistas en la puerta del hotel, no fue ni siquiera a una cuadra”.

“Yo estaba con mi teléfono haciendo una transmisión live, para mostrar cómo empezaba a reaccionar la gente que estaba esperando su resultado”, contextualizó la periodista.

En esa línea, la comunicadora continuó narrando el momento y dijo: “Vino un chico y me robó el teléfono de las manos. Una anécdota desagradable, mala para mí, desagradable, pero no me pasó nada, no hubo violencia, afortunadamente. Sí, fue como un lanzazo”.

No es la primera vez…

Tras esto, José Antonio Neme recordó que esta no es la primera vez que Andrea Arístegui vive una situación similar. “No es la primera vez que te pasa. En Caracas te pasó, pero ahí te lo sacaron del bolsillo”, dijo.

A esto, la periodista afirmó: “Sí, pero ahí fue en un contexto más inseguro, porque me metieron la mano en el bolsillo”.

“Aquí fue más sorpresivo, porque en un hotel donde está Lula con cien medios, uno espera que haya más seguridad y después me enteré que ya habían robado dos teléfonos más, pero bueno, me tocó a mí, nada grave, cosas que pasan. Hay que seguir no más”, cerró Arístegui.