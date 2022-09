Rocío Marengo no desiste de su deseo de quedar embarazada: “Quiero ser mamá, sé que me va a costar”

A principios de junio, Rocío Marengo lamentó que su tratamiento de fertilidad no había funcionado. El procedimiento de fecundación in vitro no surtió efecto en la modelo argentina en aquella ocasión, luego de que iniciara el proceso para ser madre soltera, aun cuando todavía estaba comprometida con el empresario Eduardo Fort.

“No hay bebé en camino. Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión“, anunció a través de sus redes sociales.

Y luego, la también participante de El discípulo del chef, añadió: “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo”.

Por último, en aquella ocasión, manifestó que no iba a rendirse con sus deseos de convertirse en mamá. “El camino muchas veces es largo… No hay que bajar los brazos. Puse mi cuerpo, mente y corazón… Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes“, expresó.

Volvió a intentarlo

Hace unos días, a través de una conversación con Jean Philippe Cretton en Podemos Hablar, Rocío Marengo reveló que volverá a tratar de ser madre, a pesar de que anteriormente le fue mal intentándolo. “Yo hice una fertilización in vitro, Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos“, dijo.

Finalmente, la modelo argentina sostuvo que se encuentra mentalizada para un nuevo proceso de fertilización. “Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con resultados como me encontré. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá“, concluyó.