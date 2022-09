De enojo fue la reacción de Catalina Pulido cuando supo de los alegatos de Mauricio Pesutic sobre su pensión de 210.000 mil pesos. “Si ganas 4 palos durante 30 años hay que ser muy leso para no meterlas a algún tipo de ahorro“, fue una de las tantas criticas que le hizo la actriz al actor con quien coincidió en las teleseries Santo Ladrón, Amores de mercado y Purasangre.

Sin embargo, Cata Pulido no se quedó ahí. Y en conversación con ADN, reveló un controversial episodio que vivió con Pesutic en el comedero de un hotel en Concepción, cuando ambos actuaban en la telenovela Santo Ladrón. Ahí, la actriz, que dice tener “buena onda” con él, denunció la vez en el que él le habría tocado el trasero.

“Una vez le pegué una cachetada eso sí porque me agarró el poto. Estábamos en el comedor del hotel de Concepción (…) Pero estaba arriba de la pelota. Así que bueno… Sin comentarios. Se excusó que cuando viaja en avión, tenía que emborracharse“, expuso una de las conductoras del programa de YouTube, Las Indomables.

Su reciente enojo con Pesutic

Más adelante, Catalina Pulido pasó a desahogarse frente al caso del actor. “Es que me calienta mucho este lloriqueo de los actores, cuando han sido privilegiados en muchos aspectos. Y son malagradecidos. Muchos estamos sin pega y nos reinventamos. Yo he hecho de todo. Y cómo está el país y como viene (peor aún). O sea, no sé. La victimización me carga“, declaró.

Previamente, y también en diálogo con ADN, Cata Pulido había dicho sobre las quejas de Mauricio Pesutic, que “son de ignorante y desordenado. Y falta de respeto con la gente que nunca en su vida ha ganado eso“. Esto tras que el actor afirmara que “gano 210 lucas, me mantengo con eso y estoy gastando mis ahorros. Te afecta económicamente“.