En la noche del miércoles 21, Mauricio Pesutic fue el invitado en el nuevo episodio de Buenas noches a todos. En el programa conducido por Eduardo Fuentes, el actor reveló que está viviendo un difícil momento, tras su distanciamiento de la televisión chilena y su baja pensión. Unos comentarios ante los que Catalina Pulido reaccionó criticándolo fuertemente.

Durante su estadía en el programa de TVN, mencionó que recibe una baja pensión por su jubilación. “Estoy viviendo de algunos ahorros, porque yo estoy jubilado. Gano 210 lucas, me mantengo con eso y estoy gastando mis ahorros. Te afecta económicamente, pero te afecta más estar sin hacer el oficio de uno. Es doloroso”, contó.

“Yo no entiendo cómo hay gente que vive con esas jubilaciones, yo bien tengo los ahorros y puedo ir jugando, pero, ¿ellos viven de allegados? Porque ni para un arriendo alcanza“, complementó después Mauricio Pesutic.

Las críticas de Catalina Pulido

Una que reaccionó molesta por las quejas del emblemático actor de TVN, fue una de las dos conductoras del programa de YouTube, Las Indomables. La también actriz, Catalina Pulido, se refirió a los dichos de Pesutic, a quien cuestionó duramente.

“Está lloriqueando y no sé por qué si tiene acumulada una fortuna de 700 millones de pesos y anda lloriqueando (…) ¿Por qué no te impusiste ahueo…? Si ganabas 4 millones de pesos y por el tiempo que estuviste en Televisión Nacional. Eso es culpa tuya, mijito“, arremetió la actriz en conversación con su compañera Patricia Maldonado.

Sus descargos ante las declaraciones de Pesutic

Más adelante, tras ser contactada por ADN, Catalina Pulido insistió en sus criticas contra el actor. “Si ganas 4 palos durante 30 años hay que ser muy leso para no meterlas a algún tipo de ahorro. Eso es lo que me parece estúpido. Los actores no tenemos ahorros por contratos. Pero para eso uno lo hace de forma individual. Existen los APV“, afirmó.

Finalmente, la actriz hizo una reflexión tras los dichos de Mauricio Pesutic. “Todos sabemos que es una pega inestable. Entonces que se queje, y le echan la culpa a las AFP, es de ignorante y desordenado. Y falta de respeto con la gente que nunca en su vida ha ganado eso“, concluyó Catalina Pulido.