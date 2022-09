“Estoy gastando mis ahorros”: Mauricio Pesutic relata difícil momento fuera de la televisión y las teleseries

La pasada noche de miércoles el actor nacional Mauricio Pesutic reveló estar viviendo un difícil momento, debido a su lejanía con las teleseries y la televisión chilena.

El artista fue parte del estreno del nuevo programa de Eduardo Fuentes en TVN, Buenas noches a todos, instancia en donde comentó su actual momento profesional.

La ausencia televisiva

Esto, luego que el periodista le preguntara:“No te hemos visto en teleseries hace un tiempo. ¿Qué pasa?”.“No sé, a mí también me gustaría saberlo”, respondió el actor, quien agregó: “No me han llamado, no sé”.

En esa línea, el recordado intérprete del “Chingao” reflexionó sobre su paso en la televisión y dijo: “Era un privilegio para algunos que estábamos en ese caso, pero eso se terminó hace tiempo (…) El mercado cambió y no he tenido oportunidad, no me han llamado”.

“Son 45 años (actuando) y que de repente no puedas ejercer tu oficio, eso es lo que es lo más complejo para uno, eso es lo más jodido, no poder hacer lo que te gusta y en el entendido que lo hago más o menos bien, porque yo he hecho 44 teleseries”, relató Mauricio Pesutic.

Asimismo, el actor expresó que “a esta altura no hago mucho movimiento, espero que se acuerden. He pegado un par de telefonazos, pero como que no han funcionado”.

De ese modo, el reconocido artista nacional se refirió a su pasar económico y expuso: “Estoy viviendo de algunos ahorros, porque yo estoy jubilado. Gano 210 lucas, me mantengo con eso y estoy gastando mis ahorros. Te afecta económicamente, pero te afecta más estar sin hacer el oficio de uno. Es doloroso”.

“Yo no entiendo cómo hay gente que vive con esas jubilaciones, yo bien tengo los ahorros y puedo ir jugando pero, ¿ellos viven de allegados?, porque ni para un arriendo alcanza”, cerró Mauricio Pesutic.