Nicole Moreno y los detalles de su romance con arquero de Antofagasta: “Es súper apasionado”

Nicole Moreno está enamorada. Y poco ha hablado de su romance con Ignacio González, arquero de Deportes Antofagasta, con el que ya lleva un buen tiempo saliendo.

Es que la modelo ha mantenido bien en reserva esta nueva relación. Algo muy diferente a lo que hizo alguna vez cuando era la reina de los affaires en la prensa rosa.

No obstante, la rubia que hablaba cantadito ahora decidió revelar algunos detalles de su vínculo con el portero, con quien está de lo más feliz.

Y lo hizo en el programa de Julio César Rodríguez en el cable, Síganme los Buenos, donde le confesó lo enamorada que estaba.

Nicole Moreno y su enamorado

Así, la blonda contó, por ejemplo, cómo conoció a Ignacio. “Por el tema inmobiliario. Él tiene su empresa, además de ser arquero”, dijo un poco incómoda.

De hecho, señaló que se ponía “nerviosa” con la situación. “Yo lo admiro un montón a él, en verdad. Me encanta haber llegado a su vida y él a la mía”, manifestó.

Luego agregó que “me gusta su manera de hacer las cosas, cómo enfrenta la vida, su perseverancia, cómo enfrenta cada situación”.

Respecto a cómo llevan su relación, con ella en Santiago y él en Antofagasta, señalando que su enamorado “va y vuelve”, indicando que “es un deportista muy profesional, de verdad. O sea, se levanta dos o tres horas antes para entrenar, el tema de empresario también. Es como muy cabeza, muy inteligente, y su historia de vida, como él me comentó, en algún momento, de cómo armó su empresa, me llamó mucho la atención porque, de alguna manera, me identifico con él”.

Y expresó que “él, de verdad, que tiene un gran mérito, porque le enseña a cómo invertir a las personas que quizás no tienen los conocimientos suficientes para realizar una transacción, ya sea para invertir o a quienes no tienen su primera propiedad, tiene una tremenda vocación. Me encanta, porque ayuda a los futbolistas y a todo tipo de gente. Es súper apasionado con eso”.

De esta forma, Nicole Moreno dejó entrever lo enganchada que está de su nuevo amor y cómo, además de quererlo, lo admira profundamente.