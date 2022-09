Cuando Michelle Carvalho participó en Mundos Opuestos, el conocido reality show, fue popular su romance con Joche Bibbó.

Ahora, sobre aquel verano del año 2012, Michelle explicó: “No era un pololeo… Andábamos, sin ningún compromiso”.

En esa época hubo una particular escena en Mundos Opuestos, protagonizada por Michelle Carvalho, que llevó a un capítulo de marzo del 2012 a 42 puntos de rating. Allí, ella le contaba a Bibbó que había besado a otro hombre luego de su ingreso al reality.

Los detalles de este momento fueron desclasificados por la misma modelo, en conversación con Julio César Rodríguez. Él la entrevistó recientemente en su late show, Pero con Respeto.

La palabra de Michelle Carvalho

Fue el mismo Julio César Rodríguez quien le preguntó a Michelle Carvalho sobre lo ocurrido en Mundos Opuestos.

“Protagonizaste el momento más polémico de los reality show con 42 puntos de rating, un momento polémico y cuestionado, ¿cuál fue la motivación que te llevó a hacerlo?”, preguntó.

“Porque me estaban amenazando. No está bien lo que hice y me empezaron a amenazar sus amigos, que ‘si no vas tú, voy yo’. Y era el sueño de todos en ese momento entrar en ese programa. Todos querían entrar. Todos querían fama”, partió Michelle.

“Tú pololeabas con Joche, Joche entra al programa, tú te quedas afuera“, le indicó JC, a lo que ella aclaró: “No era un pololeo. Andábamos, sin ningún compromiso. Y él dijo ‘espérame’. ‘Ok’. Pero mientras yo estaba afuera y veía lo que pasaba allí adentro, obviamente no me agradaba y dije ‘no voy a estar cinco meses esperando y viendo esto, voy a seguir mi vida’. Y obviamente seguí mi vida, besé a un chico en una disco, (lo) vieron y empezaron (a decir) ‘lo cagó’”.

“Hasta que me empezaron a amenazar, que si yo no iba a decirle a Joche, iba a ir no sé quién, todos querían entrar ahí a contarle. Pero no solo eso, un poco de fama, verse en la televisión, ‘soy el amigo de…’”, sumó.

Sobre esto, también añadió en pleno programa: “Y ahí fue como ‘voy. Mejor que sepa la verdad, cómo fue, tal cual, de mi boca, que por terceros’. Porque podrían haber agrandado la historia, inventar cosas. Pero el acoso ya era tan grande y las amenazas, ‘tienes que ir’, hasta que el canal dijo… Y era una exposición muy grande”.