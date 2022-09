Arturo Longton se sincera sobre la muerte de su papá: “Es lo más fuerte que he vivido en mi vida”

Este jueves se estrena un nuevo episodio de Socios de la parrilla. El programa de conversación de Canal 13 que tiene como conductores a Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y a Pedro Ruminot. Un espacio que en esta ocasión, tuvo como invitados una de las parejas más conocidas de los realities shows: Pamela Leiva y Arturo Longton.

En conversación con los conductores del programa de Canal 13, el icónico participante de varios realities, profundizó sobre su carrera y su vida personal. Un capítulo lleno de risa y humor, además de que a su vez, en contrapartida, también se recordarán momentos conmovedores o tristes, como la muerte del papá de Longton, quien se llamaba igual que su hijo.

Sobre este trágico suceso en su vida, Arturo detallará las horas en que vivió el profundo dolor que fue perder a su progenitor. Un complejo día de que su vida, que llegó cuando el exchico reality estaba distanciado con él. Y es que, Arturo Longton nunca perdonar en vida a su padre cuando este se separó de su madre. Papá e hijo no gozaron de una buena relación.

Cómo fue el día del deceso

De hecho, Arturo supo de la muerte de su padre gracias a su hermano. Fue el diputado Andrés Longton quien le contó cuando falleció su progenitor producto de un paro cardiorrespiratorio en su residencia en Quilpué a la edad de 67 años.

“Llegamos al departamento… Esto nunca lo he contado… Mi viejo en la pieza y lo veo acostado en la cama. Es lo más fuerte que he vivido en mi vida, me tire encima de él llorando, le dije que lo quería, que lo amaba… Nunca viví algo así, nunca había visto a una persona muerta y menos ver a tu papá así“, relató el exchico reality.

Vale recordar, que Arturo Longton Guerrero, el papá de Arturo y Andrés, fue un político militante de Renovación Nacional, que ejerció como alcalde de las comunas de Quilpué y Valparaíso tras ser designado por la dictadura de Augusto Pinochet. Y que posteriormente salió electo como diputado en cuatro periodos consecutivos por el distrito 12.