Ángeles Lasso lamenta fallida predicción del Plebiscito de Salida

La psicoastróloga chilena Ángeles Lasso se pronunció por el resultado del Plebiscito de Salida de este domingo, consulta electoral con la que fue rechazada la propuesta de la nueva Constitución.

Ángeles Lasso ya había realizado su respectiva predicción sobre el resultado del Plebiscito de Salida. Sin embargo, falló al vaticinar que ganaba el Apruebo en el proceso democrático que se vivió en esta jornada.

“Hoy es un día histórico! hay que tomarlo con calma. Todos los oráculos indican el triunfo del APRUEBO!! Es tiempo de avanzar al futuro con todo el respeto a aquellos que entregaron sus vidas”, escribió en su cuenta de Twitter en horas de la tarde.

No obstante, el Rechazo fue confirmado horas después, lo que llevó a la astróloga a pronunciarse nuevamente en la conocida red social.

El mea culpa de Ángeles Lasso

Ángeles Lasso volvió a su cuenta oficial de Twitter tras la confirmación del Rechazo como opción ganadora en el Plebiscito de Salida. Allí, reconoció que se había equivocado con la predicción que indicaba lo contrario este domingo.

“Queridos amigos, siento de todo corazón haberme equivocado. Creo que no sé en qué país vivo, puedo entender que yo me equivoqué, pero no puedo entender lo que está pasando. Qué tristeza”, dijo la astróloga en esa misma línea.

Por el resultado del Plebiscito de Salida, Ángeles Lasso sumó: “No solo me equivoqué, sino que siento que todos los que creímos en un país mejor, con derechos, con justicia, somos soñadores en un país que prefiere la constitución de la dictadura. Toda la lucha, los muertos, los ciegos, todo queda en el sueño. Demasiada decepción”.