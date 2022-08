“Me tienen aburrida”: Afirman que Ángeles Araya golpeó la mesa y terminó llorando por cambios en Tu Día

Ángeles Araya no lo estaría pasando bien por estos días. O, al menos, eso es lo que aseguraron los panelistas del programa Me Late.

Es que la periodista habría estado un tanto ausente de la conducción de Tu Día. Y, mientras eso ocurre, los rumores de un cambio completo en el matinal de Canal 13 siguen sonando fuerte.

Una situación que tendría inquieto a todo el equipo, sobre todo tras los rumores de un posible arribo de José Luis Repenning y Priscilla Vargas a la mañana.

Esto luego de que el primero renunciara a Mega, mientras que la segunda culminó su temporada en Aquí Somos Todos, aumentando aún más el comidillo de una posible llegada al franjeado.

Ángeles Araya y la charla con sus jefes

Así, según Francisco Halzinki, de Me Late, la periodista estaría tan preocupada que “habría ido a golpear la mesa del quinto piso de Canal 13”.

Incluso, el comunicador expresó que la conductora habría alzado la voz con todo, diciendo “me tienen aburrida, me estoy enterando por la prensa de que va a llegar gente nueva y a mí nadie me avisa nada. Yo quiero que sean sinceros y me digan qué va a pasar con mi futuro laboral”.

Una reunión que habría sido tan compleja que habría terminado con la figura llorando, según confirmaron en el espacio farandulero del canal TV+.

“Ángeles se siente insegura, que la están dejando de lado. No lo estaría pasando nada bien”, culminó el panelista, indicando que Ángeles Araya efectivamente podría estar viviendo sus días más complicados desde su arribo al 13.