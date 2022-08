“Con él decidí tener un hijo”: Fran García-Huidobro se confiesa sobre su relación con Julio César Rodríguez

Continúa la temporada de revelaciones en De Tú a Tú: la próxima entrevistada de Martín Cárcamo será la animadora Fran García-Huidobro, quien revelará detalles sobre la actual relación que tiene con Julio César Rodríguez.

Recordemos que la también actriz y el conductor de Contigo en la Mañana fueron pareja durante 2004 y 2006. Ambos tuvieron a Joaquín, su único hijo, y luego se separaron.

Los rostros televisivos siempre han dado señales de buena onda, algo que quedó registrado en los últimos tiempos de Primer Plano. Junto animaron el extinto programa de farándula e incluso dieron que hablar con el cariño que traspasó la pantalla.

El amor, la muerte y la familia

Luego de la entrevista a José Alfredo Fuentes, que se emitió la noche del domingo en Canal 13, se mostró un adelanto de la conversación que Fran García-Huidobro sostendrá con Martín Cárcamo.

En el fragmento, la animadora afirma: “Yo lo amo, quiero que se entienda bien igual, lo amo porque es mi familia. Julio es mi familia (…) Tuve parejas más largas, quizás más profundas. Pero, sin embargo, con él decidí tener un hijo“.

Y no sólo hablará del amor, sino también de la muerte, a propósito de la grave insuficiencia renal que tuvo a fines de 2019. Precisamente en ese entonces estuvo muy acompañada por Julio César Rodríguez y su hijo Joaquín. “Él entró y me dio la mano y me dijo ‘no me sueltes’“, confesó García-Huidobro sobre su expareja.

Su madre también permaneció a su lado en este momento crítico. “Yo me llevaba muy mal con mi mamá y cuando estuve en la clínica no recuerdo haber abierto un ojo y no haberla visto ahí sentada. Pocas veces le di a mi mamá el lugar que merece. Mi mamá es la media mamá“, expresó Fran.