“No quiero caer ahí de nuevo”: Cecilia Bolocco revela que decidió dejar difíciles adicciones

Empezó de a poco con su nueva vida. Cecilia Bolocco hizo un nuevo live con sus seguidores donde explicó los cambios que ha hecho últimamente a su rutina.

Unos que incluyen dejar complejas adicciones y transformar por completo su dieta, y que comenzó a implementar hace algunas semanas.

La Miss Universo partió contando que “fíjense que he estado saludable. Tengo que decirles que he visto un gran cambio”.

Esto luego de que le preguntaran cómo se había sentido, ya que hace muy poco estuvo padeciendo un complejo Covid-19 que la dejó bien débil.

Cecilia Bolocco y su nueva rutina

Así, la animadora detalló que “llevo más de tres semanas sin fumar nada, he tomado estas últimas 3 o 4 semanas unas cuatro tazas de café. Lo vegano empezó hace como dos semanas y el gluten”.

Y agregó que “Pepito pensó que yo no iba a ser capaz, pensó que yo no iba a ser capaz. Él no ha hecho ningún cambio, se come su bistoco, se fuma su cigarro, una copa de vino y con justa razón, si es muy entretenido, pero yo hice el cambio”.

Cecilia aseguró que “el cambio empieza aquí en la cabeza, porque no es que no pueda fumar, no es que no pueda comer proteína animal, es que no quiero caer ahí de nuevo. He tenido suerte, porque todos los días digo ‘no quiero'”.

La figura manifestó que “he tenido mucho cambio, pero estoy feliz” y que “¿saben qué? Despierto con más energía, despierto rápido, fácil, liviana”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Bolocco (@ceciliabolocco)

De esta forma, Cecilia Bolocco dejó claro que el cambio la ha beneficiado y con creces. ¿Será otro de los secretos que está aplicando para siempre mantenerse en forma?