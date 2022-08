Fedora Kliwadenko, destacada actriz de teleseries de los años 80, muere a los 65 años

Durante los años 80, unas de las figuras más reconocidas y recurrentes de las telenovelas era Fedora Kliwadenko. La actriz de recordadas actuaciones en telenovelas como La represa, Morir de amor, entre tantas otras, logró dejar una huella en la televisión. Y el 20 de agosto, tras casi cuatro décadas desde su debut televisivo, murió.

Su deceso se dio a conocer recientemente a través del Sindicato de Actores (Sidarte), desde donde su tristeza por el fallecimiento de esta destacada actriz. Una artista chilena que murió a la edad 65 años, por razones todavía desconocidas, en su residencia en Chile, donde vivía tras haber residido durante 15 años en Italia, donde hizo talleres de “Teatro-Insight”, desde 1992.

Informamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera ++ FEDORA KLIWADENKO MALIC, ocurrido el 20 de agosto recién pasado. De gran trayectoria, es muy recordada por su actuación en tevenovelas como La Represa, Morir de Amor, Los Títeres y muchas otras. Q.E.P.D. 🕊 pic.twitter.com/Z0DADwsIgW — Sidarte (@sidarte_chile) August 24, 2022

La trayectoria de Fedora

Fedora Kliwadenko nació el 13 de septiembre de 1956 en Viña, y se tituló como actriz en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Posterior a sus estudios, tuvo un papel importante en las teleseries chilenas entre 1983 y 1990. De hecho, su debut en su recordado papel como Jeanette Sandoval en la teleserie La represa en 1983.

Igualmente, también fue parte de telenovelas como Los títeres (1984), La dama del balcón (1985), Morir de amor (1985), La Villa (1986), Las dos caras del amor (1988) y Acércate más (1990). Además, que también participó en series como Marta a las ocho (1985), La Quintrala (1987) y Corín Tellado (1989).

Fue en La Quintrala donde compartió elenco con Raquel Argandoña, quien tuvo el papel protagónico en esta producción chilena. Mientras que, Fedora interpretó a María Lisperguer Flores. En suma, la difunta participó principalmente en producciones dramáticas de TVN y en dos de Canal 13.

Después de mucho tiempo fuera de las cámaras, fue invitada al pódcast Reyes del drama, donde se le preguntó cómo fue actuar en los 80. “No era fácil. De vez en cuando te interrumpían el trabajo y llegaban los ‘capos’ a mirar. No era muy agradable, no era muy bonito. Pero nuestro ambiente de trabajo con los compañeros y equipo éramos muy compinches, nos protegíamos mucho“, contó.

Más adelante, hizo una conclusión sobre su estadía en el mundo de la actuación durante esa década. “No era tan desagradable en ese sentido. Con el tiempo se fue poniendo más denso cuando entró otra gente al canal nacional“, cerró.