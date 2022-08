¡Lo pilló en un hotel! Pamela Díaz recordó la dolorosa infidelidad que acabó su matrimonio con Manuel Neira

Pamela Díaz fue la gran invitada de Podemos Hablar. Un espacio donde se sinceró sobre varios momentos de su vida.

La Fiera habló de todo. Incluso, recordó un doloroso capítulo: la infidelidad que acabó su matrimonio con Manuel Neira.

“Viajé de sorpresa, como tres días antes, no avisé. Fui muy lejos, 20 y tantas horas en avión”, partió contando en el estelar.

Un momento dramático, donde la modelo comentó que lo pilló en un hotel, luego de que un chileno le señalara cuál era su habitación. “Subí a verlo, iba con su hija”, reveló.

Pamela Díaz y su duro engaño

Entonces, la morena indicó que “toqué la puerta, no me contestaba, no me contestaba, y cuando me voy yendo, sale una chiquilla de la misma habitación. Salió bien vestida, y era la ‘profesora de inglés’, según él”.

Un duro capítulo que trató de enfrentar de la mejor forma, aprovechando el nefasto viaje para turistear antes de volver a Chile.

Incluso, volvió a encontrarse con la mujer, que era trabajadora de la embajada de Tel Aviv. “A los tres días conocí a su marido”, añadió.

Finalmente, Pamela Díaz contó que “ahí fue cuando se acabó toda la relación” con Manuel Neira y que “hoy me puedo reír y contarlo normal, yo estaba embarazada en ese momento, de 3 meses (…) Todo te hace madurar”.