¿Qué pasa realmente con la “tregua” entre Irán y Estados Unidos? Esto acusa Teherán / Sha Dati

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo este lunes que lo ocurrido en las últimas 24 horas solamente exacerbará el estatus “desorganizado” del proceso diplomático entre Teherán y Washington para poner fin a los conflictos.

Esmaeil Baghaei dijo lo anterior en una conferencia de prensa semanal cuando mencionó los actuales enfrentamientos entre Irán e Israel que estallaron el domingo por la noche luego de los ataques con misiles lanzados por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán contra objetivos en Israel en represalia por los ataques israelíes contra el sur de Líbano y el distrito de Dahieh, al sur de Beirut.

Las declaraciones y conductas “contradictorias” de Estados Unidos de las últimas semanas han provocado caos en el proceso diplomático, dijo Baghaei, y añadió que el país continuará sus acciones militares mientras sus intereses y seguridad nacionales así lo requieran. Indicó que el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos continúa.

Ataques con el Líbano como foco

El CGRI informó el domingo que había atacado la Base Aérea de Ramat David, en el norte de Israel, en respuesta a los “crímenes generalizados” de Israel en el sur de Líbano. El ejército israelí ha llevado a cabo ataques aéreos contra varios objetivos en Irán, incluida una empresa petroquímica en la provincia suroccidental de Juzestán.

El domingo por la noche, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, y su homólogo iraquí, Fuad Hussein, hablaron sobre la escalada regional durante una conversación telefónica, haciendo énfasis en la urgencia de intensificar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones e impulsar la estabilidad regional.

También abordaron el diálogo entre Irán y Estados Unidos y sus perspectivas, y acordaron mantener la comunicación y coordinación sobre asuntos regionales y temas de interés mutuo.