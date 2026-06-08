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VIDEO. Conductor ebrio choca nueve autos estacionados y atropella a peatón en Antofagasta

El detenido manejaba un camión que impactó vehículos, dañó el frontis de una vivienda y dejó a una persona grave.

Juan Castillo

Pedro Marín

Cedidas

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Un grave accidente se registró en Antofagasta, luego de que Carabineros detuviera a un conductor de 38 años acusado de manejar un camión bajo los efectos del alcohol y protagonizar una serie de impactos en un sector residencial.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el pasaje José Cruzat con pasaje Carlos de la Fuente, donde el vehículo de carga chocó con nueve autos que se encontraban estacionados.

Además, la máquina pasó a llevar el frontis de una vivienda y atropelló a un peatón de 55 años.

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La persona atropellada fue trasladada hasta el Hospital Regional de Antofagasta, donde se mantiene internada con lesiones graves. De acuerdo con la información preliminar, el afectado está siendo atendido por equipos médicos del recinto asistencial.

El conductor, de nacionalidad chilena, fue detenido por personal policial tras el recorrido del camión por el pasaje.

La situación generó un amplio operativo en el sector, tanto para retirar los vehículos dañados como para revisar si otras viviendas resultaron afectadas por el desplazamiento de la máquina.

Durante las diligencias, los equipos en terreno también trabajaron para despejar la vía y evaluar los daños materiales provocados por el accidente.

En paralelo, Carabineros deberá establecer la dinámica del hecho y recopilar los antecedentes que serán puestos a disposición del Ministerio Público.

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