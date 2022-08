“Chilenas, cuiden a sus maridos…”: joven venezolana viral en TikTok habla del impacto que ha causado video en el que realiza particular advertencia

“Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas“, así comienza la particular “advertencia” que Lina Báez, una joven venezolana de 24 años, compartió a través de sus redes sociales y que rápidamente se conviritó en viral.

La chica recibió miles de respuestas de forma inmediata, en las que varias usuarias chilenas le ofrecían que se llevara a sus maridos e incluso realizaron videos de parodia. Sin embargo, la muchacha también recibió amenazas de muerte.

La madre de dos niños nunca pensó sobre el impacto que causaría el video, el cual confiesa a LUN, hizo a modo de broma.

“Me llamó mi mamá que vive en Venezuela”

Mediante una entrevista al medio citado, Lina reveló que vive en Chile desde 2021 y actualmente está radicada en la ciudad de Puerto Montt, debido a que cree que en el sur la vida es más tranquila y hay mejores oportunidades laborales.

Sobre su video, explica que una de las cosas que más la impactó, fue una llamada que recibió de su mamá, todo esto porque el viral, llegó a ser transmitido en los noticieros de su país.

“Me llamó mi mamá que vive en Venezuela, me vio en las noticias de allá. Yo creo que hasta los chinos están poniendo lo mío con traductor“, explicó entre risas.

“Nunca le he quitado el marido a nadie”

Si bien Lina asegura que ya ha recibido muestras de afecto producto de su fama en la calle, una de las cosas que la descolocaron, fueron las amenazas.

“Yo le voy a decir algo y que quede ahí bien grande: Yo ando con alguien que no duerme y no descansa, que se llama papá Dios y yo ando cubierta con la sangre de Cristo y nada me pasará“, afirmó.

Para finalizar, la joven expuso que “esas amenazas y cosas no me valen porque nunca le he quitado el marido a nadie. ¿Usted cree que si yo le hubiese quitado el marido a alguien o hubiera alguien que pudiera decir algo malo de mí, ya no habría salido?”