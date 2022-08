Carlos Villagrán revela que Quico volverá a los escenarios: “Le agradezco porque me dio de comer”

Carlos Villagrán, reconocido internacionalmente por su personaje ‘Quico‘ en el El Chavo del 8, conversó con Cristian ‘Chico’ Pérez en Amigos de Noche.

A sus 78 años, el actor mexicano lleva una vida en el retiro disfrutando del descanso con constantes movimientos entre Estados Unidos y su natal México.

“Ahorita me encuentro con mi esposa, estamos en Houston. Ahí tenemos una casa que la usamos para vacacionar, y estamos precisamente en eso, vacacionando. Pero realmente vivimos en Guadalajara y de repente en Querétaro”, comenzó diciendo.

Con miras al pasado, recuerda la importancia que tuvo el programa de televisión creado por Roberto Gómez Bolaños, con el cual dio el salto a la fama.

La serie tuvo tal éxito que fue traducida en aproximadamente 50 idiomas, alcanzando popularidad a nivel mundial. Villagrán destaca el tipo de contenido que emitían, razón por la que tuvieron una recepción positiva.

“Caricaturizábamos a un niño y se convirtió en magia de que verdaderamente éramos niños. Así funcionaba el programa (…) fue sorpresivo, ni siquiera nos imaginábamos la trascendencia que iba a tener el programa”.

“Yo se lo acarreo a dos cualidades: que era muy blanco y muy sano. No decíamos groserías, no promovíamos el sexo, no generamos violencia. Si bien era un programa hasta cierto punto bobo, era bien hecho“, explicó.

El recuerdo de Chile

Bajo el marco del éxito mundial, los protagonistas de El Chavo del 8 tuvieron un paso por Chile, del cual Villagrán tiene una muy buena impresión por la respuesta del público.

“El avión no llegó a su destino porque llegaron miles de personas, rodearon el avión. Nos bajaron por una escalerilla y nos metieron a un camión blindado los ‘milicos’, porque había mucha, mucha gente”, comentó.

El actor quien llegaba bajo el alero de ‘Quico’, apunta que, en plena dictadura militar, “inclusive se declaró día nacional, suspendieron las clases“.

“Hicimos una gira por varias ciudades (…) aprendimos a querer Chile, nos regaló muchas cosas: su entusiasmo, su voluntad de vernos, que se rían con el programa que hicimos precisamente para eso, para divertir”.

Agradecido de ‘Quico’

Carlos Villagrán lleva más de 50 años interpretando a ‘Quico’, quien sin dudas es uno de sus personajes más reconocidos y por los que se les sigue recordando.

Tras un largo tiempo recurriendo a un mismo papel, el actor lo toma con “positivismo y agradecimiento (…) no ganas nada con ser negativo”.

“Le agradezco a ‘Quico’ porque me dio de comer y gracias a él comieron mis hijos. Entonces, no puedo ser más que agradecido”, complementó.

Ahora, a una edad avanzada, ya había dejado las actuaciones del personaje, sin embargo, reconoció que ha recibido constantes ofertas para regresar.

“Ya no lo hacía porque tuve una operación en la cara (…) pero me han hablado tanto y la gente me dice que lo vuelva a hacer. Entonces, me convencieron, y voy a volver“.