Valentina Roth saca la voz tras violenta detención: “Lo pasé como el hoyo”

No han sido horas fáciles para Valentina Roth. Esto tras ser detenida en Concón luego de amenazar y golpear a un carabinero.

La joven habría sido denunciada por estar “mostrando sus genitales y orinando” en Avenida Borgoño, en compañía de su nueva pareja.

Por esta razón, la policía arribó al lugar, minuto donde la bailarina les gritó “pacos culiaos, los voy a matar a ustedes y a su familia, los voy a hacer cagar, hijos de la perra”.

Luego, descontrolada, habría golpeado a un funcionario con una patada a la altura del cuello, lo que lo dejó con un esguince cervical y a ella formalizada con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

Valentina Roth y su defensa

Así, tras conocerse el resultado de la audiencia en Viña del Mar, Vale habló a través de sus historias de Instagram.

Y ahí se defendió. “Qué pasa gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Yo aquí, sigo en la playita, todo muy tranquilo. Estoy bien y eso es lo importante. Relájense”, fue lo primero que dijo.

Luego, indicó que “voy a hablar pero no ahora, porque lo único que quiero es comer, tengo hambre, tengo sed. Lo pasé como el hoyo”.

La ex Bailando por un Sueño advirtió que “si me van a mandar algún mensajito que no sea para cahuinear… pura buena onda”.

Y explicó que “lo único que voy a decir es que alguna patada o alguna agresión física jamás lo hice y yo pedí las cámaras. Así que ahí lo van a ver después”.

La joven acotó que “verbalmente sí puede ser que me haya exaltado sí, totalmente cierto. Eso pasa cuando tocan a mi pololo. Lo defiendo. Así soy”.

Finalmente, Valentina Roth pidió ayuda para hacerse “un machitún” luego de este momento, ya que aseguró que andaba hace rato con la nube negra encima. ¿Qué tal?