“Todos somos desechables”: La lúgubre confesión amorosa de Pailita

Pailita está en el mejor momento de su carrera. No así en el mejor momento de su vida personal, y menos del amor.

Así lo dejó entrever el cantante luego de jugar a la clásica ronda de preguntas con sus fieles seguidores de Instagram.

Un minuto donde le preguntaron por su estado sentimental, instante donde el oriundo de Punta Arenas aprovechó de desahogarse.

“Está difícil estar con alguien hoy en día porque no sabi si te quiere por la fama o porque le gustas de verdad”, fue la primera reflexión que lanzó.

Pailita, ultra solo

El intérprete de Ultra Solo confesó que estaba ídem. “Estoy soltero. Soltero, soltero”, recalcó mientras miraba a la cámara.

Luego, analizó cómo se construyen las relaciones actualmente. “Como que siento que en esta generación es difícil que alguien se enamore de ti o tu enamorarte de alguien, porque como que todos somos desechables”, expresó.

Y agregó que “andan todos de bares y vacilando, no están ni ahí. Y en mi caso es difícil, porque si estoy con alguien no me dejaría tranquilo tampoco”.

De esta forma, Pailita dejó claro lo que piensa sobre el amor, optando por, al menos por ahora, seguir solo y enfocado en su carrera.