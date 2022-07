Trabajando como ambulante: El sorprendente presente de Camila Recabarren alejado del glamour y las luces

Camila Recabarren reapareció en estos días debido a una funa que le hizo una chilena en Miami, que la acusó de no pagar el arriendo de un departamento.

La mujer, de nombre Daniela, hizo fuertes acusaciones contra la modelo, denunciando no sólo que se había ido del lugar sin cancelar su deuda, sino que además “fuma todo el día, se droga con hongos, y estando con su hija presente. Con suerte tiene para comprarle un yogurt a la niña… Dejaste el departamento asqueroso y mi pieza toda sucia. Se llevó hasta mis sábanas la Miss Chile”.

Frente a esto, la ex Masterchef decidió reaparecer en sus redes sociales para defenderse. Y ahí expresó que ya había pagado la deuda, además de dar su versión de los hechos.

“El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija llevando personas armadas al departamento fue caótico, pero estamos acá acompañándola llenita de amor. Familia está todo bien yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo”, manifestó.

La nueva vida de Camila Recabarren

Sin embargo, el regreso de la joven a Instagram no sólo fue para hacer sus descargos. Junto a esto, Camila mostró parte de su nueva vida.

Una donde está muy alejada de los días de luces y glamour de cuando era una requerida maniquí, influencer o figura de diversos programas televisivos.

“No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer como madre, como ser humano”, declaró.

De hecho, la autodenominada pantera reveló que hoy se mantiene económicamente vendiendo “mis piedras en la calle que traje conmigo desde Chile para compartir con el mundo entero”.

Incluso, en sus historias mostró imágenes donde se le ve como una ambulante más instalada en las calles de Hollywood, comercializando diversas rocas como cuarzos y piritas, además de algunas joyas creadas con ellas.

De esta forma, el presente de Camila Recabarren viajando por Estados Unidos es completamente distinto al que conocimos cuando era esa joven y querida chica reality. ¿Volverá en algún minuto a Chile?