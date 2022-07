“Tenía lleno de chelas por todos lados”: Los nuevos detalles de la compleja funa a Camila Recabarren

Camila Recabarren ha estado en la palestra durante todos estos días debido a la funa que le hizo una mujer en redes sociales.

Una donde denuncian a la modelo por no haber pagado el arriendo de un departamento en Estados Unidos, lugar donde estaba viviendo junto a su hija.

“Dejó todo sucio, quebró cosas, dejó cosas en mal estado. No pagó el arriendo, se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua, ni luz, ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija”, dijo la mujer en un video de TikTok.

Incluso, la chilena de nombre Daniela hizo graves acusaciones en su contra. “Fuma todo el día, se droga con hongos, y estando con su hija presente. Con suerte tiene para comprarle un yogurt a la niña… Dejaste el departamento asqueroso y mi pieza toda sucia. Se llevó hasta mis sábanas la Miss Chile”.

Nuevos detalles de la funa a Camila Recabarren

Eso sí, esto no fue lo único que contó la denunciante, ya que luego se contactó con el medio Página 7, donde sumó más antecedentes del hecho.

Y ahí contó, por ejemplo, que Camila y su hija vivían en el lugar junto a otro amigo, de nombre Bastián. Y que incluso habían subarrendado a la mala otra de las habitaciones.

“Ellos se quedaron con ese dinero también. O sea, subarrendaron a escondidas para quedarse la plata y le cobraron mil dólares al tal Luciano”, reveló.

La chilena contó que “llegué de sorpresa porque ni ella ni el amigo chileno (que también alojaba ahí) me respondían. Cuando llegué, no había nadie en la casa. Estaba todo abierto, sin llave, y literal la cagada en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados”.

Daniela señaló que, posterior a esto, “le fui a golpear la puerta y pregunté si nos ayudaba, y dijo que no porque estaba con su hija ocupada. Miro hacia adentro y ella tenía todo empacado para irse. Ahí le pregunté si es que se iba y me dijo que sí y me cerró la puerta en la cara”.

Finalmente, la joven dijo sobre Camila Recabarren que “ella dijo que estaba vendiendo un departamento en Chile y que estaba esperando dinero de ahí, pero desde junio que espera ese dinero, y yo le creía… Te juro que pensé que ella era una bakana, una pulenta como dicen en Chile, pero no”.