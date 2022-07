“Fue caótico”: Camila Recabarren responde a funa acusando que fue amenazada con armas

Camila Recabarren ha estado en el ojo del huracán debido a que una chilena la acuso de no pagar el arriendo de un departamento en Miami.

La mujer, de nombre Daniela, señaló que la ex Miss Chile se habría ido del lugar sin cancelar lo adeudado, además de dejar el inmueble en pésimas condiciones.

“Dejó todo sucio, quebró cosas, dejó cosas en mal estado. No pagó el arriendo, se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua, ni luz, ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija”, dijo.

Y agregó que “fuma todo el día, se droga con hongos, y estando con su hija presente. Con suerte tiene para comprarle un yogurt a la niña… Dejaste el departamento asqueroso y mi pieza toda sucia. Se llevó hasta mis sábanas la Miss Chile”.

Una situación de la que la modelo no se había referido, hasta ahora, cuando decidió publicar en sus redes sociales un peculiar comunicado.

Camila Recabarren y su desahogo

Así, la ex Masterchef comenzó un relato peculiar, donde habló de su vida, de su hija Isabella y de la decisión de haberse ido a Norteamérica.

“Hoy más que nunca trabajo en ser una persona consciente logrando empatizar sin hacer diferencia. Por eso respeto y exijo respeto. Por eso si hay que alzar la voz la voy a alzar. Por eso no quiero andar peleando con una mujer adulta que se me topa en el camino”, fue parte de lo que escribió.

Luego, indicó que “acá estamos aprendiendo, creciendo y conociendo en la mejor escuela y universidad, la vida. Creo y confío en que todo puede ser mejor, pero que el cambio parte por uno. No mintiendo ni mintiéndose”.

Posteriormente, contó parte de sus vivencias en Estados Unidos, revelando que llevan cinco meses con Isabella viajando “pasándolas entre Kiko y Kako… quise soltar todo lo material y todo lo que un día tuve para sostenerme en magia y amor… conociendo gente hermosa”.

Incluso, confesó que se mantienen vendiendo “mis piedras en la calle que raje conmigo desde Chile para compartir con el mundo entero” y que llegó a “vender en las calles de Hollywood”.

La morena comentó que es mala para el celular y que no me da ni lucas ni pega ni gano un peso… mientras algunos barsas critican por criticar llenándose de mierda ellos mismos”.

La defensa de la ex Miss Chile

Después la morena se refirió al video publicado por Daniela, donde se le ve arreglando sus cosas mientras discute con la mujer enfrente de Isabella.

“El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija llevando personas armadas al departamento fue caótico, pero estamos acá acompañándola llenita de amor. Familia está todo bien yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo”, añadió.

Y mencionó que “no me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer como madre, como ser humano”.

Finalmente, Camila Recabarren acotó en su feed que “pa las viejas sapas mi arriendo esta mega pagado”, cerrando así por su lado la polémica.