Ricardo Montaner en shock: Actor chileno cuenta cómo dejó mudo al cantante en pleno concierto

Claudio Olate fue como un fanático más al concierto de Ricardo Montaner del pasado sábado. Eso, sin pensar que sería una noche más que inolvidable.

Es que el actor, que personificó al cantante en programas como Mi Nombre Es, terminó cantando frente a todo el público en el Movistar Arena.

Esto porque, en un bloque del show donde el artista acostumbra a cantarle a una pareja del público, la novia del también imitador le contó que lo personificaba.

Una situación que hizo que el exanimador del Festival de Viña le pidiera interpretar uno de sus temas. Un registro que se viralizó en plataformas como TikTok.

Ricardo Montaner y su sorpresa

Así, Olate contó lo ocurrido a ADN: “Pasa su asistente con el micrófono y mi novia empezó a aletear para que nosotros contáramos nuestra historia de amor. Y la gente me empezó a reconocer. Y empecé a conversar y el público empezó ‘que cante, que cante’. Y Montaner, como siempre está atento a improvisar, preguntó y mi novia le dijo que yo era su doble en Chile“.

Ahí, el papá de Evaluna le pidió que cantara. Y el actor se la jugó con Me va a Extrañar. “Me miraba con los ojos abiertos, como impresionado. Él hizo ese juego como que él no era ya parte del show, como que yo me robé el espectáculo. A mí me dio risa, me puse a llorar. Fue una locura”, comentó.

Claudio indicó que “lo impresionante de todo es que él nunca pensó que iba a pasar. Y yo tampoco pensé que esto podía suceder… esta es como la tercera o cuarta vez que voy a verlo”.

De hecho, señaló que hace seis meses tenía su entrada y que jamás fue armado por la producción. “Fue muy casual, incluso la gente que estaba al lado mío me decían bromeando ‘cualquier cosa, si se atrasa el concierto te puedes subir tú’. Pero a mí me daba mucha vergüenza, porque soy súper piola. Y cuando pasó esto, estaba con mucho miedo“, confesó.

@nicole_ignacia03 Emocionante para quienes lo presenciamos!! Lindo momento de Claudio Olate en el concierto de un gran cantante al cual admiro mucho @montaner ♬ sonido original – NicoleIgnacia

El exparticipante de The Covers, donde hizo de Raphael, manifestó que “me puse a llorar, no podía cantar y después él pidió un aplauso para mí, que lo hacía con mucho respeto” y que pese a que no hubo una instancia para conocerlo después “ya con ese momento que él me regaló quedé satisfecho”.

De esta forma, Claudio Olate expresó que su experiencia con Ricardo Montaner “fue muy emocionante, fue un sueño muy bonito”.