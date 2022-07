Ganadora de Masterchef Chile sufre peligroso accidente doméstico: se quemó ambas manos por evitar incendio en su casa

Hace un par de horas, la ganadora de la temporada 4 de Masterchef Chile, Camila Ruiz, publicó en sus redes sociales un preocupante registro que la involucró en un accidente doméstico.

En concreto, la locutora utilizó su cuenta de Instagram para revelar que había sufrido de fuertes quemaduras en ambas manos, debido a la inflamación de una vela aromática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila Ruiz (@camilaruizs)

“Me quemé las dos manos enteras. Les voy a contar para que no les pase, para que tengan cuidado con una cosa que compré y que casi me incendia la casa. Prendí una vela, la vela se reventó. Se me estaba incendiando la casa”, comenzó contando Camila Ruiz.

“Tuve que agarrar con una toalla la vela gigante que tenía, y me quemé con toda la cera en mis manos. Así que todavía estamos esperando para ver si hay quemaduras más fuertes”, explicó, en un video que grabó desde un centro asistencial.

Además, añadió que “me tienen esperando para ver cómo van avanzando las quemaduras. Este dedo (índice) no lo puedo doblar de lo quemado que está, este también”.

La ex Masterchef Chile finalizó su registro, mostrando la marca y diciendo que “se los comparto para que tengan mucho ojo con ese tipo de velas de vidrio. Menos mal solo fue el susto y un par de quemaduras”.