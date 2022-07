“Me las vas a pagar”: Fran Masanes revela textos que aludirían a violencia de Claudio Castellón

El escándalo sobre la supuesta violencia de Claudio Castellón a su ex Fran Masanes continúa. Y de la forma más polémica.

Esto porque la instructora decidió publicar varios mensajes que aludirían a agresivos episodios con el actor.

Un registro que la joven compartió en su Instagram y que de inmediato levantó las alarmas, sobre todo porque el mismo galán de teleseries se había defendido de las acusaciones a través de un comunicado en sus cuentas.

“Se levanta enojado porque el Bruno está en la pieza, lo saca de mala manera, le digo ‘¿qué pasa?’ y me dice ‘¡cállate!. Yo le respondo ‘oye, no me hables así’. Entra a la pieza con una energía horrible, tiro el cubrecama para taparme y me dice ‘qué chucha te pasa’. Prende la luz, le digo ‘nada’. Tiré el cubrecama para taparme, me dice ‘¿te vas a creer la raja ahora que vas a recorrer Santiago en auto y yo a pata?, ¿no era que te ibas ayer?’. Todo esto en tono violento”, fue el primero de los textos que la rubia viralizó.

Los otros textos que serían de Castellón

Así, la entrenadora personal compartió más escritos que tenían fechas del año 2019: “Ilusa yo. La memoria es frágil, o muchas veces prefiero bloquear para no recordar tanto dolor. Pero aquí están estas notas que seguro escribí para leerlas y tomar fuerzas para salir de ahí”.

Y otro donde se leía “pedir ayuda” y “buscar lo que te dé tranquilidad”, con fecha del 29 de mayo del mismo año.

Junto a este, Fran también subió uno donde se veía “me da pena tu futuro, lo que te espera, que un hueón te mantenga y te solucione la vida. Analfabeta. La ropa de A… también la pago yo. Flaite. Te encanta sentirte superior, que te esté yendo bien y a mí mal, ponerme la pata encima. Le compras puras hueás rosadas, ni que fuera Barbie”.

Y otro de 2021 donde se podían leer fuertes epítetos que le habría dicho el actor: “Trata de no tener más hijos, porque lo haces como el pico como mamá. Basura. Dejaste a tu hija botada 3 días para irte a maraquear y ahora la dejas 7 más. Te odio. Púdrete. Eres la peor escoria. Imbécil. Me las vas a pagar, te voy a quitar a la A… nos vamos a ver en tribunales. Hueona de mierda”.

Luego, Masanes escribió “me da vergüenza mostrarlo, pero ¿Por qué ocultarlo? Esto no paraba, mientras yo por aquí escribía todo lo que este narciso de libro me decía”.

Y señaló que “¿por qué ahora? Porque antes no era capaz de verlo, de creerlo, de asimilarlo. No más protección, no callar. ¡Voy sin miedo porque no tengo nada que ocultar! Porque todo lo que muestra una linda foto está lejos, muchas veces, de ser la verdad”.

Finalmente, la ex de Claudio Castellón aclaró que en lo que estaba haciendo “no hay despecho. Esa es su defensa y la carta que juega, propia de un narciso”.