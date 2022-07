Adriana Barrientos suma acusación contra Claudio Castellón y revela “me da miedo hablar de este hombre”

El escándalo de Claudio Castellón continúa. Y ahora tiene a una nueva figura involucrándose en las denuncias contra el actor: Adriana Barrientos.

Esto luego de que la modelo contara en Zona de Estrellas que conocía a una mujer que también habría tenido problemas de violencia con el galán de teleseries.

“Hay una denuncia de una bailarina que trabajaba en Chilefilms donde el caballero fue tomado preso porque los vecinos lo denunciaron por empujar a esta chiquilla que ha trabajado en el Morandé… no voy a decir el nombre”, lanzó en el espacio del cable.

Una información que se suma a la acción legal que habría interpuesto contra la figura de Mega su expareja Fran Masanes, hechos que Castellón desmintió en un comunicado a través de Instagram.

Adriana Barrientos y su temor a Claudio Castellón

Así, la modelo también se refirió a los dichos de Luz Valdivieso, quien defendió a su pareja y posteó en sus redes un tajante “te creo”.

“Me gustaría saber si ¿es verdad que Luz Valdivieso avala que su pareja haya amenazado a Sigrid Alegría?. Porque yo a Sigrid Alegría le creo”, indicó Adriana, sacando a colación el supuesto encontró que habría tenido Claudio con la colorina debido a las acusaciones.

Y agregó “como Luz Valdivieso, si es tu amiga, tu compañera de trabajo… si mi pareja agrede o lo veo con esas actitudes, el amor se me cae al piso, el galán se me cae y yo termino la relación”.

Posteriormente, la Leona manifestó que había pensado bastante si dar o no su opinión en el panel farandulero debido a esto. “Ayer tenía miedo de seguir hablando de este personaje por las medidas, por lo que él hizo contra Sigrid Alegría. Me da miedo emitir mi opinión, se lo comenté a Raquel (Argandoña) en camarines. Tengo miedo, yo vivo sola con mi perrito, me da miedo hablar de este hombre”, señaló.

De esta forma, Adriana Barrientos dejó entrever el temor que sentiría al comentar el caso de Claudio Castellón, sacando a la luz además una nueva acusación en su contra.