Raquel Argandoña y su pareja, Félix Ureta, se encuentran en boca de varios mediáticos en los últimos días.

Primero, Pamela Díaz arremetió contra Félix Ureta con duros dichos para Raquel Argandoña: “Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que le escribe. No es por amistad”.

En medio de la polémica, Raquel y Félix disfrutaron de un paradisíaco viaje en Aruba. De hecho, ya publicaron registros de este descanso, generando todo tipo de reacciones.

View this post on Instagram A post shared by Raquel Argandoña (@argandona.raquel)

Una de las personas que no tardó en reaccionar al viaje de Raquel Argandoña y Félix Ureta fue el periodista Sergio Rojas.

¿Qué dijo Sergio Rojas de Félix Ureta?

No es la primera vez que el comunicador apunta contra la pareja de Raquel Argandoña. Sin embargo, en esta oportunidad lo acusó de no pagar nada en dicho viaje.

“Ese viaje está pagado por una agencia de viajes. Félix Ureta nuevamente saca dividendos de su relación con Raquel Argandoña, porque el hombre no puso plata ni para el taxi que los llevó al aeropuerto”, indicó Sergio Rojas.

“A mí no me interesa, no es mi problema y el bolsillo no es mío, pero Raquel insiste en invertir económicamente en esta relación. Yo imagino que Félix debe ser un toro de aquellos o un potro indómito, porque de qué otra manera Raquel va a seguir desembolsando plata en este hombre”, sumó.

En esa línea, Sergio Rojas se preguntó: “¿Qué tiene Félix Ureta para que una mujer como ella invierta tanto dinero?”. Además, lo acusó de “vender” información de Raquel Argandoña a medios de comunicación.