“Ella es muy metafísica”: Berta Lasala revela de qué forma Claudia Conserva le hará frente a su cáncer de mamas

Creer. Con todo. Eso es lo que planteó Berta Lasala como la mejor forma de sanación para Claudia Conserva frente al diagnóstico de cáncer de mamas que se conoció en estos días.

Es que la actriz y compañera en Milf de la conductora le envió toda su fuerza a través de la pantalla, asegurando que la rubia lograría sortear de buena forma la enfermedad.

“Esto es cosa de mentalizarse, y como ella se hizo los exámenes una vez al año, no creo que la cuestión esté tan avanzada”, indicó mostrando toda su buena fe.

Incluso, la protagonista de la teleserie Adrenalina habló de su propia experiencia con la patología, que también le descubrieron hace un tiempo a ella, en la tiroides, y a su pareja, el actor Daniel Alcaíno, en los testículos.

La arenga de Berta Lasala a Claudia Conserva

Así, la panelista de TV+ comentó que “yo tuve un cáncer agresivo. Daniel tuvo un cáncer. Todos tuvimos cáncer. Pero yo nunca le abrí la puerta, yo no me muevo ni cagando de aquí. Y así fue. Aquí me tienen y me van a tener harto tiempo más”.

Luego, señaló las fortalezas de Claudia para hacerle frente a esta situación: “Es una mujer fuerte… Ella es muy metafísica sin darse cuenta. Es creer en lo que no se ve. Claudia en este momento se va a encerrar en su casa y va a salir de esta enfermedad, como salí yo, como salió mi amiga Fran, como salió un montón de gente, porque el cáncer ahora se mejora”.

Incluso, hizo un llamado a los televidentes, expresando que “los pensamientos crean realidades. Amigos que quieren a la Claudia, véanla iluminada, como siempre la hemos visto, eso yo les pediría”.

Junto a esto, manifestó que “me da penita un poquito, pero yo estoy segura que va a salir de esto. Segura. Porque el cáncer es una enfermedad que es de estos tiempos y se ha sanado mucha gente. Ya no es como antes. Ahora se sana la gente”.

De esta forma, Berta Lasala le envió puro power a Claudia Conserva, afirmando que muy pronto estaría de vuelta y que le ganaría la batalla a la cruel enfermedad que afecta a una de cada nueve chilenas.