¿Cómo prevenir el cáncer de mamas? Doctor explica cómo evitar un diagnóstico como el de Claudia Conserva

Claudia Conserva reveló una preocupante noticia en sus redes sociales durante el fin de semana: fue diagnosticada, tras hacerse un examen de rutina, con cáncer de mamas.

Una enfermedad compleja y que se alza como una de las primeras causas de muerte entre las mujeres de nuestro país, afectando a una de cada nueva féminas según datos del Ministerio de Salud.

Por eso, en Tu Nuevo ADN, el doctor Juan Carlos Said conversó al respecto y entregó algunos datos respecto a la patología a la animadora de Milf.

El experto en salud público indicó, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo a los que habría que estar atentos y de qué manera se podría hacer un diagnóstico precoz.

Prevención y detección del cáncer de mama

Así, el médico indicó de entrada que hay dos situaciones que difícilmente pueden ser modificadas a la hora de un diagnóstico como éste: ser mujer, ya que la enfermedad afecta de forma muy baja a los hombres, y también una mayor exposición al estrógeno, debido a una menstruación muy temprana o una menopausia muy tardía.

Sin embargo, existen otra serie de hechos que sí pueden ayudar a la prevención. “Reducir alcohol, no fumar, mantener un peso adecuado, aumentar la actividad física”, manifestó el doctor.

Junto a esto, el profesional habló de la importancia de la mamografía, expresando que “es una herramienta muy útil” y que deberían hacérselas las mujeres entre los “50 y 70 años de forma anual”.

Said también respondió a la interrogante de si la enfermedad podía darse de forma hereditaria, tomando en cuenta que en el caso de la conductora no lo es, tal como lo planteó en su Instagram: “No tengo antecedentes de nada y me siento mejor que nunca”.

“Tener un familiar de primer grado aumenta el riesgo, sobre todo si se ha manifestado de forma temprana, eso hace pensar que hay un componente hereditario”, confirmó Juan Carlos, dejando claro que el caso de Claudia Conserva podría haberse desatado debido a factores diferentes.