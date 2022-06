Ítalo Zuñiga sorprendió con osadas fotos en redes sociales: “Me siento súper feliz como soy”

Ítalo Zuñiga, periodista y conductor de CHV, compartió en sus redes sociales imágenes que sacaron aplausos y que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

En concreto, el comunicador, compartió en Instagram algunas fotos usando un body negro con transparencia y algunas flores, creación del diseñador chileno Vedran Skorin.

Según reveló el comunicador en una entrevista con Las Últimas Noticias, decidió usar esta vestimanta para visibilizar que el género y su representación no debiese tener límites.

“La ropa no va a cambiar nada de lo que soy”, aseguró.

“Las generaciones más antiguas, sobre todo de gays, luchan por ser siempre muy masculinos. Creo que un tiempo yo también pasé por eso“, explicó.

“Después de una terapia muy larga, me siento súper feliz como soy. Si quiero poner una foto con una ropa, quizás más sexy, pero con tintes femeninos, no cambia nada en mi vida y espero que tampoco en cómo la gente me percibe”, aclaró Ítalo Zuñiga.

Asimismo, el periodista explicó que es “un proceso personal, sentir que estoy tan feliz conmigo que me da lo mismo lo que la gente pueda opinar en base a lo que hago o no. De sacarme la presión de que la gente me pueda ver o no como gay”.

“Siempre pensaba que si alguien me veía como gay, tal vez me iban a creer menos, sobre todo en las noticias. Hoy no, lo más valioso que tengo es mi propia identidad, lo que yo soy conlleva muchas cosas, entre ellas, que soy gay”, confesó.

Para finalizar, Ítalo indicó se siente feliz y que “si alguien no me acepta, el problema es de la otra persona, pero no tengo por qué tener que cuidar mi imagen a tal extremo de tener que evitar que opinen mal de mí”.