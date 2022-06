“El Poli te compró zapatillas”: Escándalo por Ultra Solo Remix sigue gracias a nuevos ataques a AK4:20

Hace unos días, cuando lanzaron Ultra Solo Remix, una polémica se tomó las redes sociales. Una que involucraba a Polimá Westcoast, creador de la canción, y AK4:20, quien habría sido “bajado” de la producción.

Una información que fue recogida por el diario La Cuarta, donde dejaron entrever que todo podría deberse a un triángulo amoroso.

Uno que involucró a ambos artistas con Soulfía, ex del primero y que habría sido cortejada por el segundo, situación que no gustó entre los del género urbano.

De hecho, ninguno de los involucrados quiso referirse a los hechos. Pero sí lo hizo Pailita, quien colabora en ambas versiones del hit, quien indicó que “esas son cosas internas. La canción es del Polimá. El Poli ve a quién mete y a quién no mete en la canción. Ustedes no tienen por qué meterse, ustedes tienen que apoyar la canción no más. Si al fin y al cabo uno después puede hacer un tema con el AK, el Poli puede hacer un tema con el AK, no tienen por qué enojarse”.

El nuevo dardo contra AK4:20

Así, pese a que el intérprete de Punta Arenas llamó a no pescar los rumores, hubo otro artista que encendió nuevamente la hoguera.

Esto porque el cantante Julianno Sosa, creador del éxito Cochinae, se lanzó contra AK. “Caca4:20 te paso por los co… acuérdate que acá en Miami iba a volarte las babas y tu hermano te salvó”, partió diciendo en un video.

Y agregó que “el Poli te compró zapatillas cuando andabas llorando que andaban todos nítidos menos voh, el Poli te compró zapatillas y después le salí con la empanada al Poli, con la empanada a mí”, dejando entrever que sí habría existido un problema entre ambos traperos.

“Acuérdate que el problema empezó cuando empezaste hablar mal de mi manager al frente mí”, sumó sin filtro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Infotrap24/7🇨🇱🎶 (@infotrap_24_7)

Una acusación que fue respondida por AK4:20. “Las zapatillas que me regaló fue porque las había ocupado en un show, o no @richboywest (Polimá Westcoast) (…) Y que hablan de plata, si tuve que pagar 25 mil a tu manager y 6 temas que tuve que regalarle, jajaja yo no le como a ni un weón”, contestó.

De esta forma, siguen los coletazos tras los rumores de una bajada de AK4:20 de Ultra Solo Remix. ¿Irá a decir algo el Richboy?.