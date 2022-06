Amber Heard tras la victoria de Johnny Depp en el juicio: “No culpo al jurado, él es un actor fantástico”

Luego de varios meses de controversia, el juicio de Amber Heard y Johnny Depp finalmente llegó a su conclusión, sin embargo la polémica aún está lejos de terminar.

El jurado falló a favor del actor de 59 años y se generó mucha repercusión en torno a la decisión. Las principales reacciones responden al ámbito laboral de ambos involucrados.

Respecto a las declaraciones oficiales, Heard había guardado silencio y no quiso referirse a lo establecido en los tribunales. Pero recientemente entregó sus primeras apreciaciones y apuntó a la ‘actuación’ de su exesposo.

En conversación con NBC News, Amber Heard rompió el silencio y expresó su punto de vista sobre la decisión que tomó el jurado y el impacto que tuvo Johnny Depp en sus intervenciones.

La intérprete aseguró que no culpa a los jueces, y que “en realidad lo entiendo. Él (Depp) es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico“.

Redes sociales: un juicio paralelo

Otro de los puntos que abordó la actriz fue respecto a los coletazos del juicio en las redes sociales. Apuntó al odio injustificado que recibe a diario y cómo se vio afectada su imagen.

“No me importa lo que la gente piense de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada”.

“Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si crees que estoy mintiendo, no puedes mirarme a los ojos y decirme que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”, señaló.

Desde el equipo de abogados de Heard aseguraron que los jueces tenían la indicación de mantenerse alejado de las redes en cuanto a este caso. Sin embargo, declararon que esto pudo haber tenido influencia en el veredicto.

“¿Cómo no? Llegaban a casa todas las noches. Tienen familias y las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”.

“No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso, y fue horrible (…) Fue realmente desequilibrado“, señaló Elaine Charlson Bredehoft, abogada de Amber.