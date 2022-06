Acusan a Kim Kardashian de romper el vestido de Marilyn Monroe

A principios de mayo pasado tuvo lugar la MET Gala 2022, ceremonia donde la influencer y socialité, Kim Kardashian, se robó todas las miradas con el mítico vestido original que usó Marilyn Monroe para cantar el cumpleaños a John F. Kennedy en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962.

Para esta MET Gala, Kim Kardashian no quiso usar una réplica del vestido en el importante evento de moda que se celebra anualmente en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

Para la alfombra roja, la también empresaria quiso usar el vestido original de Marilyn Monroe. Y para ese desafío, tuvo que bajar hasta 7 kilos.

“Me ponía en un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta, eliminé el azúcar y los carbohidratos, solo comía las verduras y proteínas más limpias. Cuando estaba en la prueba final del vestido y vi que me quedaba bien, quería llorar de alegría”, dijo Kim Kardashian en diálogo con Vogue.

En aquellos años, ese vestido fue cosido sobre el cuerpo de Marilyn Monroe. Es un Bob Mackie de 1.440 dólares, lo que costó en esa oportunidad.

Kim Kardashian usó el vestido de Marilyn Monroe únicamente para la alfombra roja de la MET Gala 2022.

Como la prenda tiene más de 60 años, corría el riesgo de romperse, así que luego de la alfombra, ella se cambió. “Kim usó el vestido original por unos minutos. Dada la naturaleza frágil y el valor histórico del vestido, no estaba dispuesta a correr ningún riesgo”, consignó Vogue en esa ocasión.

Sin embargo, los pocos minutos que estuvo el vestido en el cuerpo de Kim Kardashian fueron suficientes para que la prenda sufriera graves daños.

Fue la cuenta de Twitter, Pop Crave, donde difunden constante información sobre la cultura pop, la que compartió una imagen comparativa del vestido de Marilyn Monroe, antes y después de que lo usara la socialité:

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

— Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022