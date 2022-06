Filtran horribles comentarios sobre Gala Caldirola en camarín de La Roja: “La pelan”

Está soltera y eso, lamentablemente, ha hecho que varios se sientan con el derecho a hablar de su vida. Gala Caldirola sería tema en el camarín de La Roja.

Así al menos lo aseguraron los periodistas Sergio Rojas y Paula Escobar en el Instagram Live Qué te lo Digo.

Es que los reporteros estaban hablando sobre la nueva vida de la española tras separarse de Mauricio Isla, donde mantuvo una relación con Iván Cabrera y hace poco se le vinculó a Mauricio Pinilla.

Un hecho que habría generado que el Huaso se enojara, y bloqueara a su colega. “Ella habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado y él lo que habría dicho es: ‘compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podí’ hacer esto a mí…’, porque entiendo que son amigos…eso le habría dolido a Mauricio Isla”, contaron en el mismo espacio hace algunos días.

Gala Caldirola, descuerada por los otros peloteros

Por eso, en el último capítulo del espacio, los profesionales revelaron que toda esta situación entre los Mauricios y la rubia ha traído cola. A tal punto que ella se ha convertido en blanco de críticas entre los seleccionados.

“Tú sabes que Gala Caldirola siempre ha tenido como una bandera muy europea, muy de que yo estoy soltera, entonces me abro a todas las posibilidades. Eso en el círculo futbolístico es super mal visto. La pelan”, dijo de entrada Paula Escobar.

Y agregó que “a Gala Caldirola la pelan un montón en este círculo que es super chico de los futbolistas de la selección, y sobre todo de las mujeres de los futbolistas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio (@sergio.rojas1)

Incluso, la periodista manifestó que varios dirían que es “bien suelta” y que “de que la pelan la pelan. Es súper pelada Gala Caldirola”.

De esta forma, la modelo lamentablemente se habría transformado en blanco de retrógrados comentarios de parte de los compañeros de su exmarido. ¿Justo o injusto?