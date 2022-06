“No me podí’ hacer esto a mí”: Revelan tensa reacción de Mauricio Isla por supuesto affaire entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

Un cahuín de aquellos fue el que reveló el periodista de espectáculos Sergio Rojas. Esto porque el lateral de La Roja Mauricio Isla estaría en pie de guerra con su excompañero de selección Mauricio Pinilla.

Según el comunicador, el jugador del Flamengo se habría enterado de un affaire entre su expareja, Gala Caldirola, y el exdelantero de la U.

“No me podí’ hacer esto a mí”

Según dio a conocer Sergio Rojas en el espacio de espectáculos Que te lo digo, el “Huaso” habría bloqueado a Pinilla de sus redes sociales. “Ella habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado y él lo que habría dicho es: compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podí’ hacer esto a mí…porque entiendo que son amigos…eso le habría dolido a Mauricio Isla”, señaló Rojas.

Asimismo detalló los rumores que Mauricio Isla habría esparcido en el camarín de La Roja tras enterarse de este affaire entre Gala y Mauricio Pinilla. “Marité le habría contado a Arturo y le habría contado a Gisella… Arturo le habría contado al ‘Huaso’ Isla y entre esos dos habrían desparramado el rumor al interior de la selección dejando como chaleco de mono a Pinilla, que era la segunda vez que se involucraba con la mujer de un compañero de deportes”, agregó.

Por otro lado, el comunicador reveló que Pinilla estaría saliendo con otra mujer, lo cual generó la molestia de Caldirola. “El problema es que Gala sí se habría enganchado con Mauricio, y para Mauricio habría sido solamente un pasatiempo, una diversión. Nada serio”, sostuvo Rojas.