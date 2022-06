¡A la PDI! Examiga de Gissella Gallardo interpuso denuncia en su contra por ciberacoso

Está la grande en la vida de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla. Esto debido a una examiga de la rubia que la denunció nada menos que a la PDI.

Roberta Melo dos Santos puso un recurso de protección en el Brigada del Cibercrimen contra la ex del futbolista y rostro de TVN.

Esto debido a que la acusa de hackear su correo, acosarla con mensajes e incluso bloquear su pase de movilidad, lo que le impidió regresar de Brasil a Chile y perder un vuelo.

Una gravísima situación que se habría detonado luego de que Roberta, con quien Gissella tenía una tienda de ropa, decidiera echar a Fabiola, hermana de Gallardo que también trabajaba en el emprendimiento, debido a las bajas ventas y el desempeño de ésta.

La denuncia de la exsocia de Gissella Gallardo

Así, Roberta decidió exponer todo en su Instagram. Y ahí se lanzó contra las Gallardo e incluso habló de Pinigol.

“Soy una mujer valiente y no tengo miedo a enfrentar lo que se me ponga en frente, sin cuentas falsas y sin mandar recados”, partió diciendo la brasileña.

Y agregó que “¿Mauricio Pinilla tiene crisis de pánico? Será porque Gissella me vino a pedir disculpas y pedir que por favor no la denunciara porque en el canal le habrían dicho a Mauricio que un escándalo más y no le renovarían su contrato”.

La mujer indicó que tanto Gissella como Fabiola habrían filtrado detalles de su divorcio y explicó sobre su acción legal que “no voy a transformarme en un monstruo para hacer justicia. Quiero justicia, no venganza”.

Roberta publicó más de veinte historias explicando los hechos y señaló que “no seré víctima de nadie. A mí me hackeron y eso es crimen”.

En tanto, Gissella Gallardo no se ha referido a los hechos y sólo publicó algunas historias junto a su hermana haciendo deporte y otras con la canción Don’t worry, be happy.