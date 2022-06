Cata Pulido sobre su pololo 17 años menor: “Por primera vez tengo una relación no tóxica”

Ya pasaron cinco años desde que Cata Pulido y su pololo, Guillermo Ruiz, posaron en aquella alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar 2018.

De esa manera, la hoy integrante de Las Indomables confirmó su relación con este hombre que es 17 años más joven que ella. Guillermo trabaja en marketing y tiene un emprendimiento de gin.

Actualmente, Cata Pulido no duda en contestar a preguntas sobre su relación su pololo, como lo hizo recientemente por las pantallas de Chilevisión. Invitada en el programa Podemos Hablar, programa conducido por Jean Philippe Cretton, la comunicadora desclasificó su relación.

Cata Pulido contó detalles de su relación con su pololo

En primer lugar, Cata Pulido que esta relación con su pololo, es la más sana que ha tenido. “Por primera vez tengo una relación no tóxica. Sana”, reveló.

En esa línea sumó: “Pero sana en el sentido que estoy con una persona sana mental y emocionalmente. Porque desgraciadamente el ser humano va cargando con muchas cosas que van pasando desde la infancia, la adolescencia, y no te das cuenta”.

También, Cata Pulido contó sobre su pololo: “Soy mucho más pendeja que él. De repente yo soy la que quiero salir. Él es como un viejo chico. Pero como es 17 años menor, está perfecto para mí. Nos equilibramos. Estoy carente de ansiedades. A eso iba con lo que te decía sobre las relaciones tóxicas”.

“Vas siendo una persona con millones de taras, y luego te encuentras con otras taras, se juntan y van transformándose en estas cosas. Entonces, la importancia de sanarse emocionalmente. Y eso es lo que tiene tan enfermo a este país. Este país tiene un cáncer emocional que está muy arraigado en las personas. La gente tiene carencias afectivas. No sé qué pasa. Me he analizado que ese es el problema, porque cuando uno tiene esto, el cariño de cualquiera, no puede ser que esté tan violento todo”, finalizó Cata Pulido.