“Todos hemos cambiado”: Edmundo Varas recordó su paso por Amor Ciego y se refirió a su actual contacto con Cari Bastías

El exchico reality Edmundo Varas explicó por qué se alejó de la televisión y reveló cuál es su actual relación con sus excompañeros de Amor Ciego.

Durante una conversación con el programa online de Canal 13, Triángulo, Edmundo Varas recordó su paso por Amor Ciego, en el que logró conquistar a la modelo Carolina Bastías.

“Éramos todos (los participantes) muy normales en ese tiempo. De hecho yo todavía tengo ese sombrero”, indicó Varas, revisando algunas imágenes del espacio.

“De Cari no sé nada. No tengo contacto con ella. Solamente (la he visto) por Instagram en ocasiones, pero tampoco la sigo, ni ella a mí”, explicó.

“Además, han pasado 14 años, y todos hemos cambiado. Supe que fue madre y se alejó de los medios”, aprovechó de decir.