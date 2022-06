Helhue Sukni y decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a Nicolás López: “Aplaudo porque así debe ser”

Indignación generó la decisión de la Corte Suprema, quien ordenó la “libertad inmediata” de Nicolás López tras acoger un recurso de amparo presentado por la defensa.

El cineasta fue declarado culpable por dos delitos de abuso sexual, no obstante, la máxima instancia judicial dejó sin efecto la resolución, quedando López con arraigo nacional, firma mensual y con prohibición de acercarse a sus víctimas.

Sobre esta decisión se refirió la abogada Helhue Sukni, quien a través de su cuenta de Instagram aplaudió la determinación de la Corte Suprema. “La Corte Suprema dijo que quedaba libre Nicolás López hasta que la sentencia no estuviera firmada. Yo opino lo mismo porque una persona no puede quedar presa en prisión preventiva si no hay una sentencia definitiva“, señaló.

La también influencer explicó que “los tribunales de primera instancia, ya sean los juzgados de garantía o los tribunales oral en lo penal, dictan una sentencia, esa es apelable. En el tribunal se puede recurrir a la nulidad, que hay plazo de 10 días de corrido, y el tribunal oral en lo penal se pueden recurrir a apelación que son cinco días”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

“El tema es que su abogada presentó un amparo ante la Suprema y esta revocó la resolución del tribunal de abajo y ordenó la inmediata libertad del sentenciado. Yo aplaudo porque así debe ser, mientras no se encuentre firmada y ejecutoriada una resolución judicial, la persona no se puede ir presa“, aseveró.

Además, Helhue Sukni adelantó que usará la herramienta utilizada por la defensa de Nicolás López para sus próximos casos. “También lo voy a utilizar, mientras no se encuentre firme y ejecutoriada una sentencia a mis cabros no me los dejan presos, si una persona ha sido declarada ilegal su detención tampoco puede quedar preso”, cerró.