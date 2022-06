Johnny Depp se pronunció tras el veredicto a su favor: “Me devolvió la vida”

Pasaron seis semanas en las que vimos el juicio televisado de Amber Heard y Johnny Depp por difamación. Una demanda y una contrademanda fueron discutidas ante los ojos del mundo entero.

Siete miembros conformaron al jurado del juicio de Amber Heard y Johnny Depp, batalla legal que ya obtuvo un veredicto a favor del actor.

Según el veredicto del juicio, Johnny Depp fue difamado por Amber Heard cuando lo señaló como un maltratador doméstico.

En esa línea, el actor de Piratas del Caribe recibirá 15 millones de dólares de indemnización. Ella, por su parte, recibirá solo dos millones.

Tras conocer el veredicto al que no pudo asistir por otros compromisos, Johnny Depp se pronunció en sus redes sociales. Allí, volcó sus primeras impresiones por la decisión que lo reivindica moral y socialmente ante el mundo entero.

¿Qué dijo Johnny Depp por el veredicto a su favor?

Con un mensaje de agradecimiento, el actor Johnny Depp se expresó en sus redes sociales tras conocer el veredicto del juicio contra Amber Heard, su ex esposa.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de las personas más cercanas a mí y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre”, inició el actor.

“Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me imputaron denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se presentaron cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”, sumó en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En esa línea, aclaró: “Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que se han mantenido firmes apoyándome. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”.