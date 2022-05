Daniela Aránguiz aclaró especulaciones sobre su matrimonio con Jorge Valdivia: “Yo podría haber sido joven, rica y millonaria…y soltera”

Durante una nueva emisión el programa Podemos Hablar, Daniela Aránguiz reveló ciertos aspectos de su matrimonio con Jorge “Mago” Valdivia.

Bajo este escenario Daniela, en conversación con Jean Philippe se refirió al constante asedio que ha vivido, en cuando al cuestionamientos de su supuesto interés económico como base para su relación.

“A mí me han dicho muchas veces eso, que lo he perdonado por la plata y no sé qué. Yo me casé a los 20 años con vienes conyugales y yo si me hubiera separado, quizás hubiera tenido mucho más que estando con Jorge. Si tiramos las matemáticas y hablamos con cualquier abogado, yo podría haber sido joven, rica y millonaria…y soltera”, respondió Aranguiz.

Además, la modelo se refirió a los momentos más difíciles junto al futbolista. “Todos los años nos queremos separar jaja. Lo amo, lo odio, pero, es normal” agregando que el máximo de tiempo que han estado distanciados han sido seis meses.

“A mí me encanta tener a Jorge en mi casa, me encanta, pero si hay cosas que te van molestando después de ciertos años, porque de repente te das cuenta que ya nunca más pudiste cambiar la tele o ver algo que tú realmente querías ver, porque yo antes tenía mis dos días a la semana que el estaba concentrado y veía mis series, como los Bridgerton y él me dice, no ¿Cómo vamos a ver esto? y terminamos viendo fútbol o peleas, que yo digo, necesito mi pieza, mi espacio” indicó.

Asimismo, Daniela recordó la vez que le pidió a Dios que le quitara el amor que sentía por Valdivia.

“Sí, muchas veces le pedí a Dios que me quitara el amor porque, el amor que siento por él es más fuerte que el orgullo” señaló en tono romántico Daniela Aránguiz, agregando después “en la casa tuvo más tarjetas rojas”.