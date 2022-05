Amber Heard denuncia amenazas de fans de Johnny Depp: “Quieren matar a mi bebé en el microondas”

Este jueves fue el penúltimo día del juicio que enfrenta Amber Heard por la demanda por difamación de Johnny Depp. Una nueva jornada del polémico caso judicial en la que la actriz volvió al estrado para entregar su testimonio.

Ocasión en que la actriz de Aquaman rompió en llanto ante el jurado tras declarar que tanto su vida personal como sus proyectos profesionales se han visto afectados desde que exesposo la demandó. Sobre todo, acusó el constante asedio que ha recibido por parte de los fans de Depp desde que él testificó.

“Me acosan, humillan y amenazan todos los días“, denunció Heard, según consignó The Independent.

Y posteriormente pasó a detallar el amedrentamiento que ha sufrido: “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere matar a mi bebé en el microondas y me lo dicen. Recibo cientos de amenazas de muerte regularmente, si no todos los días. Miles desde que comenzó este juicio”.

Cabe mencionar que Amber Heard tiene una hija de un año, Oonagh Paige Heard, a la que tuvo vía maternidad subrogada, desconociéndose todavía la identidad de su progenitor.

Pero eso no sería todo. Además la actriz hollywoodense contó que la gente se ha “burlado” de su testimonio acerca de las agresiones que dice que Depp cometió contra ella. “Como estadounidense, tengo derecho a hablar sobre lo que me sucedió, a ser dueña de mi historia y mi verdad, tengo derecho”, reclamó en el juicio.

Aunque no solo se refirió a los fans del actor de Piratas del Caribe, sino que también aparentemente aludió a las veces en que a Depp se le ha visto sonreír en la corte. “No estoy sentada en la sala del tribunal, riéndome, sonriendo, haciendo bromas sarcásticas. Esto es horrible, esto es doloroso y esto es humillante para cualquier ser humano”, declaró.

“People want to put my baby in the microwave”: #AmberHeard took the stand again on Thursday and testified that she has received thousands of death threats. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/XfQmWXLCAF

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 26, 2022