El pasado 17 de mayo, durante su testimonio en el juicio por la demanda que enfrenta por difamación, Amber Heard afirmó que su “hermana estaba tratando de hacer que Johnny se detuviera, estaba de espaldas a la escalera y Johnny se lanzó hacia ella“. Para luego agregar lo siguiente: “No lo dudó ni un segundo, instantáneamente pensé en Kate Moss y las escaleras”.

Un declaración de la actriz que en ese momento fue celebrada por el equipo de Johnny Depp, ya que al mencionar a la supermodelo, la podían invitar a testificar. Lo que ocurrió en la jornada 23 del mediático juicio, cuando Kate Moss, la expareja del actor de Piratas del Caribe se presentó como la primer testigo del día.

La supermodelo dio su testimonio a través de una videollamada y rápidamente desmintió los dichos de Heard. Moss, que salió con Depp entre 1994 y 1998, aseguró que nunca había sido víctima de empujones o patadas por parte del actor.

“Estábamos en Jamaica, me resbalé por unas escaleras a causa de una tormenta y me lesioné la espalda. (…) Él vino y me ayudó. Me cargó a mi cuarto. Y me consiguió atención médica“, declaró la supermodelo sobre el episodio en el que supuestamente Depp la había empujado.

Además, ante la pregunta del abogado del actor, Benjamin Chewy, quien le consultó si Johnny Depp alguna vez la había empujado de una escalera, su respuesta fue rotundamente negativa. “Nunca me empujó, ni me pateó o tiró por las escaleras, jamás“, aseguró Kate Moss de manera concluyente.

WATCH: Kate Moss describes the "stairs" incident.

She says here had been a rainstorm and she slid down the stairs. She screamed. #JohnnyDepp ran back to help her and carried her to her room, got her medical attention. #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yFd8PJYqwE

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 25, 2022