Era noviembre del año 1982 cuando ABBA actuó por última vez en The Late, late Breakfast Show de la BBC británica. Ahora, 40 años después, los cuatro integrantes de la mítica banda posaron en una alfombra roja juntos.

Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson y Agnetha Fältskog son los cuatro miembros de ABBA, quienes acaban de presentar en Londres su nuevo álbum titulado “Voyage”.

“Voyage” reunió de nuevo a ABBA. Además de un nuevo trabajo discográfico, hablamos de un show que brinda las nuevas canciones del grupo durante una hora y media de concierto.

Cómo es “Voyage”, el nuevo show de Abba

Aunque las voces que suenan en el show de “Voyage” son las de los cuatro icónicos integrantes de ABBA, en el escenario se ven cuatro Abbatars. Estos son hologramas que los muestran con el vestuario y los rostros de ellos pero en los años 70.

Según consignó El País, Björn Ulvaeus expresó sobre este espectáculo: “Pusimos nuestros corazones y nuestras almas en esos avatares y tomarán el relevo”.

Por su parte, Fältskog sumó: “Creo que todos estamos muy contentos de estar de vuelta en Londres porque no he estado aquí en no sé cuántos años. Es tan agradable ver todas las caras, las expectativas y todo. Va directo a tu corazón”.

El estreno oficial de este show tuvo lugar la pasada noche del jueves, 26 de mayo. Allí, asistieron los reyes de Suecia y grandes figuras del espectáculo como la modelo Kate Moss, la actriz Keira Knightley y la cantante Kylie Minogue.

La banda sueca presentará este show hasta octubre próximo en el ABBA Arena, de Londres. El recinto fue construido exclusivamente para este evento.