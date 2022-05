Alfredo Castro y su “teleserie” con TVN: ahora se arrepintió de sus dichos contra la señal

Ha sido una teleserie más. Alfredo Castro arremetió hace algunos días contra TVN por los pagos de repeticiones de las telenovelas a los actores. Y hoy, sumó un nuevo capítulo.

Es que el actor primero se lanzó contra la señal estatal, que por estos días retransmite La Fiera, Sucupira y este lunes sumó Pampa Ilusión.

Y dijo que “repiten y repiten donde yo trabajo y mis compañeros trabajan. Compañeros, compañeras y compañeres que están en situación dramática, en este momento, de trabajo”, comentó en La Voz de los que Sobran.

Luego, indicó que “¿Tú crees que nosotros recibimos algún peso de TVN por ese trabajo que hicimos a veinte años? No, nada. Nada, nada, nada. ¡Ni un puto peso! Yo no recibo nada por Pampa ilusión, por Romané, por todos esos trabajos que fueron mi creación y las de muchos. No recibimos un puto peso”.

Ahí señaló que “pero sí recibe TVN, que no es televisión pública. Pregúntale cuánto ganan por avisaje por esas teleseries, que las sigue viendo la gente con mucha pasión”, instalando la polémica.

Alfredo Castro se retractó

Entonces, la estación respondió en un comunicado. “TVN paga oportunamente a Chileactores los derechos remuneracionales para los actores, según el contrato y ley vigente. De esta forma, el único que tiene la responsabilidad de pagar directamente a los actores tratándose de una retransmisión de teleserie es esa Entidad de Gestión Colectiva”, expresaron.

A raíz de esto, el protagonista de cintas como Tengo miedo Torero sacó nuevamente la voz. Y se retractó de sus dichos.

“Por las repercusiones que tuvieron mis palabras en el programa La Voz de los que Sobran, debo aclarar que me equivoqué y efectivamente Chileactores me ha pagado siempre por mi trabajo en televisión”, relató en su cuenta de Facebook, que fue replicada en el Twitter de Chileactores.

De esta forma, la teleserie entre TVN y Alfredo Castro llegó a su final, mientras los fanáticos de las repeticiones podrán seguir viendo felices los capítulos cada tarde en la señal. ¿Bien o bien?