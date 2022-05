Quién es Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp

Durante las últimas tres semanas, la mirada del mundo entero ha estado puesta sobre Amber Heard y Johnny Depp. El motivo es el juicio que enfrenta a los exesposos en una dura batalla legal y moral.

La actriz de Aquaman acusó a la estrella de Piratas del Caribe de maltrato doméstico. Ahora, Johnny Depp la demandó por difamación, por una suma de 50 millones de dólares. Heard, en tanto, cobrará el doble en el caso de ganar el juicio.

Ahora, cuando ya esta disputa está cerca de terminar, otros actores de la batalla legalse han popularizado. Entre ellos, destaca la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, encargada de interrogar a Amber Heard el pasado lunes, 16 de mayo.

De hecho, el trabajo de Camille Vasquez como abogada de Johnny Depp se popularizó a principios de esta semana. Ahora es considerada como una de las más temidas letradas de los Estados Unidos. Y es precisamente eso lo que ha llevado a muchos a preguntarse quién es ella.

¿Podría llevar al actor a ganar el juicio?

El interrogatorio de Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp, a Amber Heard, puede ser más que determinante en la sentencia del juicio que enfrenta a los ex esposos.

De hecho, la misma abogada desmintió las pruebas de Amber Heard, presentadas en el juicio. Por ejemplo, mostró fotos de la actriz días después de los presuntos episodios violentos de los que fue víctima por parte del protagonista de Piratas del Caribe. En los registros, no había signos de violencia.

Amber Heard también indicó que no tenía registros médicos de sus lesiones porque no acudió a una atención hospitalaria. Camille Vasquez respondió con severidad que no existían tales registros porque no había nada que probar contra Johnny Depp.

Este tipo de acciones han posicionado a la abogada del actor en la conversación de redes sociales durante las últimas horas.

¿Quién es Camille Vasquez?

En el juicio, Johnny Depp es representado por el grupo Brown Rudnick y Camille Vasquez trabaja para ese equipo legal.

El sitio web oficial del bufete indica que la abogada trabaja en demandas por difamación del lado del demandante, con experiencia adicional en el litigio de disputas contractuales.

Además, la biografía de la letrada en la misma web indica: “Camille es experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados. También tiene una amplia experiencia en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos”.